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بالصور.. الجبهة الشعبية بفلسطين تنظم مسيرة حاشدة بغزة فى ذكرى انطلاقتها الـ48

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بالصور.. الجبهة الشعبية بفلسطين تنظم مسيرة حاشدة بغزة فى ذكرى انطلاقتها الـ48 بالصور.. الجبهة الشعبية بفلسطين تنظم مسيرة حاشدة بغزة فى ذكرى انطلاقتها الـ48

نظمت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" مسيرة جماهيرية حاشدة بمدينة غزة ظهر السبت، فى ذكرى انطلاقتها الثامنة والأربعين، التى جاءت هذا العام تحت شعار "انطلاقتنا انتفاضة ".
>اليوم السابع -12 -2015
>وشارك فى المسيرة، التى انطلقت من مفترق السرايا وسط غزة متوجهة إلى مقر الأمم المتحدة غرب المدينة، قيادات العمل الوطنى والإسلامى والمجتمعى والمخاتير ولجان الإصلاح وحشد نسوى وطلابى وشبابى وفتية وأطفال ومجموعة من الكشافة وحملة الأعلام والأكفان.
>اليوم السابع -12 -2015
>ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ورايات الجبهة الشعبية (يسار فلسطينى) وصور الشهداء والأسرى على وقع الأغانى الوطنية، ورددوا الهتافات الحماسية التى تحمل مضامين التأكيد على الثوابت الوطنية والوحدة الوطنية وتصعيد الانتفاضة والمواجهة ضد الاحتلال، والوفاء لدماء الشهداء والمضى على دربهم.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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