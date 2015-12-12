"هيومان رايتس": بعض القادة بجنوب السودان يجندون الأطفال

كشفت منظمة "هيومان رايتس ووتش" عن أسماء مسئولين عسكريين فى جنوب السودان يجندون الأطفال فى الحرب الأهلية الدائرة فى البلاد.

وقالت المنظمة فى تقرير لها السبت، حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) ، أن "15 من القادة العسكريين المتحاربين فى دولة جنوب السودان يجندون الأطفال لكل من الجيش الشعبى (جيش الشعب لتحرير السودان) وقوات الحركة الشعبية فى المعارضة (حركة تحرير شعب السودان)".

وأضافت المنظمة الحقوقية أن "التقرير يستند إلى مقابلات مع 101 من الجنود الأطفال الذين انضموا إلى القتال سواء كانوا مجبرين على هذا أم أنهم أرادو حماية أنفسهم ومجتمعاتهم".

من جانبه، قال دانيال بيكيل مدير قسم إفريقيا فى المنظمة لقد "عمد القادة إلى تجنيد الأطفال بوحشية واستخدامهم فى القتال، فى تجاهل تام لسلامتهم وللقانون فى جنوب السودان".

وأضاف أن "السلطات فى جنوب السودان يجب أن تدعو إلى وقف عمليات التجنيد واسعة النطاق واستخدام الأطفال فى هذا الصراع، والتى تعمق أنماط الانتهاكات الموجودة منذ عقود".

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