للرجل.. تعرف على أسباب سرعة القذف الثانوية

سرعة القذف عند الرجال

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سرعة القذف الثانوية أحد أهم أنواع سرعة القذف

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يعتقد بعض الرجال خطأ أن سرعة القذف مشكلة لا يمكن الشفاء منها، وتحوم الكثير من المعتقدات الخاطئة حول سرعة القذف والإصابة بها وما إلى ذلك من تأثيرها على القدرة الجنسية والصحة الإنجابية للرجل بشكل عام.>وحول سرعة القذف وما يتعلق بها، يحدثنا الدكتور أيمن محمد أخصائى الأمراض الجلدية، موضحا أن سرعة القذف عبارة عن قذف الرجل للمنى بمجرد شعوره بالإثارة، أو حتى قبل شعوره باكتمال الإثارة، وقبل الإيلاج أو بمجرد إيلاج العضو، وهو ما يؤثر على الوضع العام للعلاقة الجنسية بين للزوجين، وعلى الاستمتاع والإشباع المتبادل.>وأوضح الدكتور أيمن أن البعض يعتقد خطئا أن سرعة القذف نوع واحد يعانى منه الرجل، إلا أن هناك نوعا ثانويا من سرعة القذف يخفى على الكثير من الرجال، فهى حالة ثانوية يعانى منها بشكل مؤقت ومفاجئ، عبارة عن سرعة فى القذف تباغت الرجل بين الحين والآخر فجأة، فقد يعانى فيه الرجل من سرعة قذف مفاجئة بعد عمر من الحياة الجنسية الجيدة والأداء الجنسى المستقر.

وعلى الأغلب وحسب توضيح أخصائى التناسلية، يرتبط هذا النوع من سرعة القذف عند الرجل ببعض التغيرات النفسية والضغوط التى قد يمر بها الرجل فى فترة من الفترات بشكل مكثف، ويؤثر سلبا على حالته الجنسية بشكل عام وأداؤه الجنسى وسرعة القذف، وكذلك قد يعانى الرجل من سرعة القذف الثانوية، الناتجة عن إصابته ببعض الأعراض المرضية الأخرى، كالتهاب مجرى البول، أو تناوله لبعض العقاقير الطبية لبعض الأمراض التى تسبب هذه الحالة، بالإضافة لمشكلات البروستاتا التى قد تسبب الإصابة بسرعة القذف الثانوى، وعلاج هذه الحالة يكون علاجا سريعا وقد يعود الرجل لسابق عهده ويشفى تماما من هذه المشكلة المؤقتة.