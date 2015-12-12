بشرى لمرضى السرطان..طرح أول دواء لعلاج التسمم الناتج عن العلاج الكيماوى

صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مؤخرا على طرح أول دواء من نوعه لعلاج التسمم الناجم عن العلاج الكيماوى الذى يخضع له مرضى السرطان بسبب الحصول على جرعات زائدة من هذه الأدوية.

ويعرف الدواء الجديد باسم فيستوجارد Vistogard، ويحتوى على المادة الفعالة "يوريدين ثلاثى الأسيتات uridine triacetate"، ويصلح لعلاج الأطفال والبالغين الذين حصلوا على جرعات زائدة من العقار الكيماوى "فلورويوراسيل fluorouracil " أو عقار "كابيستابين capecitabine" أو الأشخاص الذين تعرضوا لآثار جانبية خطيرة أو وعكة صحية شديدة مرتبطة بتناول جرعات زائدة من العلاج الكيماوى.

ويوجد عقار فيستوجارد فى صورة أقراص يتناولها المريض عن طريق الفم، ويعمل عن طريق منع حدوث تلف وموت الخلايا الناجم عن الجرعات الزائدة من العلاج الكيماوى، وأكد التقرير أنه يجب الحصول على هذا الدواء فى أقرب وقت بمجرد الإصابة بالتسمم.

وتم التأكد من فاعلية وآمان العقار الجديد بعد خضوع 135 شخصاً من البالغين والأطفال لاثنين من التجارب الإكلينيكية، وكانت النتائج إيجابية للغاية، حيث أصبح 97% منهم على قيد الحياة حتى بعد مرور 30 يوما على الأقل من الإصابة بتسمم العلاج الكيماوى، ومن أبرز الآثار الجانبية التى تعرض لها المرضى: الإسهال والقىء والغثيان.

وأوصت المنظمة بعدم استخدام هذا العقار الجديد فى علاج الآثار الجانبية للعلاج الكيماوى.