6 نصائح للتخلص من الإمساك الناتج عن القولون العصبى

الإمساك الناتج عن القولون العصبى مرهق ومزعج

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القولون العصبى ومشكلاته وأعراضه، لا يسلم منها المريض يوميا، فيظل يعانى إما من أعراض مستمرة، بسبب التهاب القولون العصبى وهياجه، وهو ما يجعل مريض القولون العصبى أكثر المرضى اللذين يعانون يوميا جراء مرضهم من مشكلات كالانتفاخ، أو الإسهال المرهق، أو الغازات الكثيرة المزعجة، أو عدم الشعور بالراحة مع الشبع، أو آلام البطن المختلفة، وغيرها من الأعراض المرضية.>ولكن، وبشكل خاص، يحتل الإمساك، مركزا بارزا فى الأعراض المرضية للقولون العصبى ، فمن الشائع أن يعانى مريض القولون العصبى من إمساك شديد، سواء مستمر، أو مصحوب بنوبات من الإسهال المزمن، هذا ما أوضحه الدكتور محمد عيسى استشارى أمراض الباطنة.

وتابع الدكتور محمد حديثه عن القولون العصبى وأشهر أعراضه الإمساك، أن المريض يصبح معرضا لحالة من صعوبة التبرز، بحيث يتيبس البراز تماما ويصبح خروجه صعبا ومؤلما، بل يعد الإمساك المزمن أحد أهم أسباب الإصابة بالبواسير ومضاعفاتها، وفى حالة الإصابة بالإمساك، والناتجة عن الإصابة بالقولون العصبي، لابد من أن يحاول مريض القولون أن يعالج الإمساك، ويساعد بطرق طبيعية البراز على أن يصبح أكثر لينا، كما يساعد على تحسين آلام القولون المبرحة، الناتجة عن انتفاخ البطن وتراكم البراز والشعور بالمغص.

نصائح للتخلص من الإمساك الناتج عن القولون العصبى

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>وإذا كنت ممن يعانون من أعراض القولون العصبى، وتعانى إمساكا مزمنا، عليك باتباع بعض النصائح الهامة التى من شأنها تحسين حالة القولون العصبى والتخلص من الإمساك :>-امشى، فالمشى المستمر والمنتظم لمدة ساعة أو أقل يوميا يساعد على تحريك عضلات الجسم كافة، ومنها عضلات البطن والشرج، وبالتالى فهى تسهل حركة الأمعاء وبالتالى تسهل حركة البراز>-تناول الخضروات الورقية والتى تحتوى على كم هائل من الألياف، فطبق السلطة اليومى، وطبق الخضار من خس وشبت وبقدونس، يساعد على حركة الأمعاء وتليين البراز وعلاج الإمساك>-اشرب أكوابا منتظمة من المياه على مدار اليوم، لتساعد أمعاءك على الحركة وترطب البراز>-اشرب السوائل والعصائر الطبيعية باستمرار>-اهتم بممارسة بعض التمارين الرياضية>-اشرب لبنا دافئا مرة يوميا إذا كان لا يسبب لك الغازات أو مشكلات بالمعدة