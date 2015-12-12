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وزير دفاع الصومال: سنمنع «داعش» من توسيع قواعده في البلاد

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وزير دفاع الصومال: سنمنع «داعش» من توسيع قواعده في البلاد وزير دفاع الصومال: سنمنع «داعش» من توسيع قواعده في البلاد

قال وزير الدفاع الصومالي، عبدالقادر شيخ علي ديني، إن حكومة بلاده ستمنع تنظيم “داعش” الإرهابي من توسيع قواعده في البلاد.

وأضاف المسئول العسكري، في تصريحات نقلها راديو “شابيلي” الصومالي اليوم السبت، أن الجيش مُلزم بحماية الدولة من الإرهابيين في الداخل والخارج، الذين يسعون لبناء قواعد لهم في الصومال.

وشدد على أن الجيش بمساعدة من الشعب سيقف ضد محاولة المنشقين من حركة الشباب من خلق فرع لـ”داعش” يحمل أيدولوجيته.

وانشق في وقت سابق مجموعة من قيادات حركة الشباب الصومالية وأعلنوا ولائهم لتنظيم “داعش” الإرهابي الذي يسيطر على مساحات شاسعة من سوريا والعراق.

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