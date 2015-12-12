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مقتل وإصابة 20 من حرس الحدود العراقي في تفجير سيارة مفخخة

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مقتل وإصابة 20 من حرس الحدود العراقي في تفجير سيارة مفخخة مقتل وإصابة 20 من حرس الحدود العراقي في تفجير سيارة مفخخة

فجر انتحاري من تنظيم(داعش) الإرهابي سيارة مفخخة ..مستهدفا مفخرعراقي على الشريط الحدودي مع ، مما أدي إلى مقتل وإصابة 20 من قوات حرس الحدود العراقي.

وقال مصدر أمني إن الانتحاري فجر السيارة المفخخة صباح اليوم مستهدفا مخفر “حفر زوية” غرب ناحية النخيب العراقية على الشريط الحدودي مع السعودية، مما أسفر عن مقتل آمر الفوج الأول التابع للواء الخامس بقيادة حرس الحدود وخمسة جنود وإصابة 14 آخرين بجراح.

كما قتل مدني عراقي وأصيب ستة آخرون نتيجة انفجار عبوة ناسفة جنوب غربي بغداد.. وقال مصدر أمني ان عبوة ناسفة انفجرت بمنطقة السيدية أسفرت عن مقتل وإصابة سبعة مدنيين.

وتشهد العاصمة العراقية عمليات تفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة بين الحين والآخر، يقف وراء تنفيذها تنظيم (داعش) الإرهابي لزعزعة أمن بغداد ، الأكبر من حيث عدد السكان، حيث يبلغ تعدادها حوالي 7 ملايين نسمة، وصنفتها الأمم المتحدة وفق إحصاءات بعثتها بالعراق (يونامي) بأنها الأعلى من حيث ضحايا العنف والإرهاب بين محافظات العراق.

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