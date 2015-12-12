عالج نفسك بلمسة زر في أبوظبي

في حال عدم تمكنك من زيارة الطبيب لأي من الأسباب، سواء لبعد المكان عن العيادة الطبية أو المستشفى أو لعدم توفر وسيلة نقل أو لتأخر الوقت، وفي حال استيقظ طفلك من النوم بسبب آلام في الأذن أو ارتفاع في حرارة الجسم، وفي حالة استمرار أعراض الإنفلونزا لمدة طويلة، لا تقلق.. بلمسة زر عبر الهاتف تستطيع التحدث مع الطبيب المختص الذي سيقوم بالفحص والتشخيص وصرف الدواء المناسب لك وأنت مكانك، فقط اتصل بالرقم المجاني لمركز أبوظبي للتطبيب عن بعد (8004959) لتحصل على خدمات الرعاية الصحية اللازمة.

هذا المركز هو الأول من نوعه في الإمارات والمنطقة، ويتبع لشركة المبادلة للتنمية (مبادلة)، التابعة والمملوكة لحكومة أبوظبي، وبالشراكة مع شركة «ميدجيت» السويسرية، وتمكن خلال 6 سنوات من معالجة أكثر من مليوني مريض عبر الهاتف.

ضمان

ويقدم المركز الذي افتتح في أكتوبر 2014 في جزيرة المارية بأبوظبي، استشارات طبية عبر الهاتف بسرية وأمان، وهذا يعني أن المريض وأسرته أصبح لديهم الآن إمكانية التواصل مباشرة مع طبيب مؤهل لتلبية الاحتياجات اليومية في الرعاية الصحية وباللغتين العربية والإنجليزية، ومن دون الاضطرار إلى التوجه إلى العيادة أو المستشفى، لكن هذه الخدمات تقدم حصرياً من خلال الشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان) لحاملي بطاقات «ثقة» الخاصة بالمواطنين أو بطاقات الضمان المعززة.

عندما يقوم المريض بالاتصال بالمركز ومن ثم اختيار اللغة التي يتحدث بها، يبدأ أحد أفراد فريق التمريض بطرح مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالحالة الصحية والأعراض، وإذا لزم الأمر إمكانية تصوير الأعراض الواضحة على الجسم عبر الهاتف الذكي وإرسالها إلى المركز، إضافة إلى تسجيل البيانات الشخصية للمريض، وخلال 30 دقيقة يتصل أحد الأطباء بالمريض لتقديم الاستشارات الطبية الكاملة.

تكنولوجيا

ويلبي مركز أبوظبي للتطبيب عن بعد، الحاجة من الخدمات الصحية، حيث تمثل تطبيقات التكنولوجيا الحديثة حالياً أحد أبرز اتجاهات قطاع الرعاية الصحية من أجل تبسيط وتسهيل أنظمة الرعاية الصحية وتوفير رعاية عالية الجودة وعلى مدار الساعة.

ووفق الخبراء، يمكن تشخيص نحو 50% من الحالات الطبية عبر الهاتف، ويقدم المركز حالياً خدمات الاستشارات الطبية عبر الهاتف إلى نحو 1.4 مليون من المرضى.

ومنذ تأسيس «ميدجيت» عام 1999، قدمت أكثر من 4 ملايين استشارة عن بعد مع تمتع 2.4 مليون شخص بخدمات الشركة للتطبيب عن بعد في الوقت الراهن، بالإضافة إلى 2.1 مليون شخص ممن يحملون بطاقة «ضمان للتأمين المعزز» وبطاقة «ثقة» في دولة الإمارات يتاح لهم التواصل مع أطباء «ميدجيت» المدربين من خلال خدمات مركز أبوظبي للتطبيب عن بعد.

كما يقدم المركز وتطبيقه الذكي لمواطني «ثقة» وبرامج ضمان المعززة، خدماته الطبية أثناء تواجدهم خارج الدولة، خاصة خلال فترة الإجازات وصعوبة الحصول على العيادات والمراكز الصحية القريبة منهم، حيث يمكن الاتصال بالمركز عبر الرقم الدولي أو من خلال التطبيق للحصول على الرعاية الصحية اللازمة والتحدث مع أطباء معتمدين ومدربين خصيصاً لهذا الغرض، وتلقي المشورة الطبية عبر الهاتف أو التطبيق الإلكتروني.

ويعد التطبيب عن بعد نموذجاً للرعاية الصحية تم تأسيسه في البداية منذ أكثر من 40 عاماً كطريقة تقدم بها المستشفيات الرعاية إلى المرضى في المناطق النائية ومنذ ذلك الحين، انتشر استخدام خدمات التطبيب عن بعد في أنحاء العالم، وتحول بفضل التقدم التقني إلى نموذج فعّال وملائم للرعاية الصحية.

تطبيق

أطلق مركز أبوظبي للتطبيب عن بعد تطبيق «TeleMed» لأجهزة «آيفون» و«أندرويد» بهدف إتاحة المزيد من التفاعل بين المرضى والأطباء في عمليات الاستشارة الطبية عن بعد، بحيث يتم تثبيته على الهاتف مجاناً ومن ثم الاستفادة من جميع الخدمات الطبية الإلكترونية، حيث يتم توصيل المستخدم مباشرة مع أطباء المركز والحصول على الاستشارات اللازمة على مدار الساعة.