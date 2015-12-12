إخلاء سبيل المهندس المتهم بقطع إصبع سيدة بسبب صورة السيسى بالهرم

أمرت نيابة الهرم، برئاسة المستشار محمد أبو الحسب رئيس النيابة، بإخلاء سبيل المهندس المتهم هو وآخرين بالتعدى بالضرب على سيدة وزوجها بشارع فيصل بالهرم وإحداث بهما إصابات، والتى تصل إلى حد العاهة المستديمة بضمان محل إقامته بعدما أثبتت التحريات عدم ضلوعه فى الأحداث، وطلبت النيابة سرعة ضبط وإحضار المتهمين الحقيقين.

وكشفت تحقيقات النيابة التى باشرها عبد الرحمن أشرف وكيل أول النيابة، عن أن مشاجرة نشبت بين السيدة المجنى عليها وزوجها و4 من جيرانهم المنتمين إلى الإخوان بسبب تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى، وحرصهم على تعليق صورة كبيرة له بشرفة منزلهم، وتطور الشجار إلى أن تعدى عناصر الإخوان عليهم بالأسلحة البيضاء، ما تسبب فى قطع إصبع السيدة وإصابة زوجها بعدة جروح فى وجهه وفر المتهمين هاربين.