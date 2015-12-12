مصرع فلاح وإصابة طفليه فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى الغربى ببنى سويف

لقى فلاح مصرعه، وأصيب طفلان، اليوم السبت، فى حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة بالطريق الصحراوى الغربى بمركز سمسطا جنوب غربى محافظة بنى سويف.

واستقبل مستشفى سمسطا المركزى حسين محمود عبد الله، 38 سنة، فلاح، جثة هامدة، والطفلين إسلام حمدى محمد، 10سنوات، وعلى حسين محمود 9 سنوات، مصابين بكسور وكدمات وجميعهم مقيمون بمركز إهناسيا، وتم نقل الطفلين لمستشفى بنى سويف العام نظرا لخطورة حالتهما، وإيداع الجثة بمشرحة مستشفى سمسطا المركزى.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

>