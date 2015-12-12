السيطرة على حريق شب فى محطة وقود بأسيوط دون وقوع خسائر بشرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بأسيوط، على حريق شب ظهر اليوم السبت، بمحطة بنزين فى قرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط، دون وقوع أى خسائر فى الأرواح أو ضحايا.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من المقدم محمد مجدى رئيس مباحث مركز شرطة أسيوط، يفيد بورود إخطاراً، يفيد نشوب حريق بمحطة وقود بقرية الزاوية بدائرة المركز.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والشرطة، وتم السيطرة على الحريق، الذى نجم عنه اشتعال المحطة، دون وقوع خسائر فى الأرواح.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة، لمعرفة أسباب الحريق وحصر التلفيات.