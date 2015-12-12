أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مباحث المنشاة بسوهاج تضبط 3 عاطلين بسرقة سجائر محلية بقيمة 60 ألف جنيه

Google+ Print
مباحث المنشاة بسوهاج تضبط 3 عاطلين بسرقة سجائر محلية بقيمة 60 ألف جنيه مباحث المنشاة بسوهاج تضبط 3 عاطلين بسرقة سجائر محلية بقيمة 60 ألف جنيه
تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاة، برئاسة المقدم أحمد شوقى زيدان ،رئيس مباحث المركز من كشف غموض سرقة كميات كبيرة من السجائر بقيمة "ألف جنيها" من داخل مخزن بدائرة المركز وتبين أن وراء الواقعة 3 عاطلين، تم ضبطهم وبحوزتهم المسروقات وسلاح نارى.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا اليوم، السبت، من مركز شرطة المنشاة يفيد بتقدم صيدلى حر مسئول مخزن سجائر بمذكرة عن سرقة كميات من السجائر بمخزن هو مسئول عنه.

وعلى الفور ونظرا لما شكلته الواقعة من خطورة على الأمن العام تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقاده المقدم أحمد شوقى زيدان، رئيس مباحث المركز، بالتعاون مع ضباط وحدة مباحث المركز وتبين تقدم أيمن لطفى عياد خليل "43 سنة صيدلى حر ويقيم شارع الجهاد – دائرة قسم ثان سوهاج مسئول مخزن ‏سجائر "كليو باترا" تابع للشركة الشرقية للدخان كائن بشارع صلاح سالم – بندر المنشاة باكتشافه سرقة "13" كرتونة سجائر تحتوى كل كرتونة على " 50 خرطوشة" تقدر قيمتها بحوالى "60.000" ستون ‏ألف جنيهاً، ولم يتهم أحد بسرقتها .
> ‏‏
>أسفرت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مؤمن "ج . م . خ" وشهرته الصاحى "27 سنة عاطل"، ‏محمد . ع . م . خ " وشهرته محمد قدرى " 24 سنة عاطل ‏، أبو الحسن .خ . م . خ " وشهرته أبو الحسن كحلاوى " 22 سنة عاطل ويقيمون ببندر المنشاه 00 والسابق اتهامهم فى العديد من القضايا " سرقة - مخدرات ". ‏

عقب تقنين الإجراءات واستهداف منازل المتهمين تم ضبطهم وبحوزة الأول سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش عيار 12 مم كما تم ضبط المسروقات المبلغ بسرقتها ،وكلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهمين للوقوف على مدى حجم نشاطهم الإجرامى ‏تحرر عن ذلك المحضر رقم 14779 إدارى مركز شرطة المنشاة لسنة 2015 ج، وجارى العرض على النيابة العامة. ‏

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365