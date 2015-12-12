مباحث المنشاة بسوهاج تضبط 3 عاطلين بسرقة سجائر محلية بقيمة 60 ألف جنيه

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاة، برئاسة المقدم أحمد شوقى زيدان ،رئيس مباحث المركز من كشف غموض سرقة كميات كبيرة من السجائر بقيمة "ألف جنيها" من داخل مخزن بدائرة المركز وتبين أن وراء الواقعة 3 عاطلين، تم ضبطهم وبحوزتهم المسروقات وسلاح نارى.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا اليوم، السبت، من مركز شرطة المنشاة يفيد بتقدم صيدلى حر مسئول مخزن سجائر بمذكرة عن سرقة كميات من السجائر بمخزن هو مسئول عنه.

وعلى الفور ونظرا لما شكلته الواقعة من خطورة على الأمن العام تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقاده المقدم أحمد شوقى زيدان، رئيس مباحث المركز، بالتعاون مع ضباط وحدة مباحث المركز وتبين تقدم أيمن لطفى عياد خليل "43 سنة صيدلى حر ويقيم شارع الجهاد – دائرة قسم ثان سوهاج مسئول مخزن ‏سجائر "كليو باترا" تابع للشركة الشرقية للدخان كائن بشارع صلاح سالم – بندر المنشاة باكتشافه سرقة "13" كرتونة سجائر تحتوى كل كرتونة على " 50 خرطوشة" تقدر قيمتها بحوالى "60.000" ستون ‏ألف جنيهاً، ولم يتهم أحد بسرقتها .

> ‏‏

>أسفرت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مؤمن "ج . م . خ" وشهرته الصاحى "27 سنة عاطل"، ‏محمد . ع . م . خ " وشهرته محمد قدرى " 24 سنة عاطل ‏، أبو الحسن .خ . م . خ " وشهرته أبو الحسن كحلاوى " 22 سنة عاطل ويقيمون ببندر المنشاه 00 والسابق اتهامهم فى العديد من القضايا " سرقة - مخدرات ". ‏

عقب تقنين الإجراءات واستهداف منازل المتهمين تم ضبطهم وبحوزة الأول سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش عيار 12 مم كما تم ضبط المسروقات المبلغ بسرقتها ،وكلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهمين للوقوف على مدى حجم نشاطهم الإجرامى ‏تحرر عن ذلك المحضر رقم 14779 إدارى مركز شرطة المنشاة لسنة 2015 ج، وجارى العرض على النيابة العامة. ‏