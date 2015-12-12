بدء جلسة محاكمة الفنانة نهى العمروسى و10 آخرين بتهمة تعاطى المخدرات

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، جلسة محاكمة الفنانة نهى العمروسى، والمخرج عمرو فاروق، و9 متهمين آخرين، لاتهامهم بتعاطى المواد المخدرة بجاليرى بالزمالك.

ووجهت النيابة للمتهمين عددا من التهم منها حيازة وإحراز المواد المخدرة، وإدارة مكان لبيع وترويج المخدارت على الشباب.

وأنكر المتهمون أمام النيابة، جميع الاتهامات الموجهة لهم، وأصرت الفنانة نهى العمروسى والمخرج عمرو فاروق صاحب مكان الواقعة على إجراء تحليل لهم بالطب الشرعى لإثبات صحة أقوالهم.

وكشفت التحقيقات الأولية، أنه تم القبض على الفنانة ''نهى العمروسى''، خلال الحملة التى قام بها عدد من أفراد القسم بمنطقة الزمالك، حيث وردت معلومات لقسم الشرطة عن وجود ''جاليرى'' مشبوه، وبعد متابعته ومداهمته تم القبض على عدد من الشباب والفتيات وبحوزتهم مواد مخدرة، ولكن المفاجأة كانت أن الفنانة نهى العمروسى موجودة وسط هؤلاء الشباب، وبعد القبض عليهم تم وضعهم بغرفة الحجز داخل القسم، وتحرر محضر 3375 جنح قصر النيل بالواقعة، وجارى التحقيق مع المتهمين.

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