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9 يناير.. الحكم على المتهمين فى قضية "غرق مركب الوراق"

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9 يناير.. الحكم على المتهمين فى قضية "غرق مركب الوراق" 9 يناير.. الحكم على المتهمين فى قضية "غرق مركب الوراق"
حجزت محكمة جنح الوراق، برئاسة المستشار محمد الحلوانى، وسكرتارية وليد فهمى وسامى خلف، وبحضور المستشار مصطفى خالد رئيس النيابة الكلية، قضية "غرق مركب الوراق"، للحكم فى جلسة 9 يناير المقبل.

وكانت نيابة الوراق تحت اشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام الاول لنيابات شمال الجيزة الكلية قد أحال ملف "غرق مركب الوراق" إلى محكمة الجنح بعد أن تسلمت النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليهم، وتحريات المباحث وشرطة المسطحات المائية، جاء ذلك بعد أن أدانت التحقيقات والتحريات المهتمين بأنهم تسببوا فى قتل المجنى عليهم، بسبب الحمولة الزائدة وعدم وجود إضاءة كافية.

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