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بالصور.. موجة من الطقس السيئ وأمطار غزيرة تضرب القاهرة والمحافظات

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تشهد محافظات القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية حالة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة أدت إلى تعطل سير الحياة اليومية فى بعض المحافظات.

وقال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لـ"اليوم السابع"، إن ذروة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية ستبدأ مساء اليوم السبت وتستمر حتى مساء الاثنين.

وأضاف عبد العال لـ"اليوم السابع"، أن البلاد تأثرت بحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية بدأت غرب البلاد بالسلوم ومطروح والإسكندرية، وستمتد وتشمل محافظات سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، اعتبارًا من اليوم السبت حتى الاثنين المقبل.

وأشار عبد العال إلى أن تحسنًا مؤقتًا نسبيًا سيبدأ يوم الثلاثاء 15 ديسمبر ثم تعاود حالة عدم الاستقرار تأثيرها مرة أخرى من الأربعاء 16 ديسمبر حتى مساء الخميس 17 ديسمبر، حيث من المتوقع أن تتكاثر السحب الممطرة والغزيرة على هذه المناطق تكون متوسطة الشدة فقط على القاهرة والوجه البحرى يصاحب ذلك نشاط للرياح، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية فوق مسطحى البحر الأحمر والمتوسط وزيادة الإحساس ببرودة الطقس.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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