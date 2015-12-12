دبي: تطلب الطلاق بعدما أفشى أسرار علاقتهما الخاصة لأسرته

تقدمت زوجة خليجية إلى الهيئة القضائية في محكمة دبي الشرعية، بطلب تطليقها من زوجها وفسخ عقد الزواج المبرم بينهما"، موضحة أن "السبب يتمثل في قيامه بالاعتداء عليها بالضرب، وأنه كان قد تحدث مع عائلتها عن طبيعة علاقتهما الحميمة".

ووفقا لموقع 24 الإخباري، طالبت الزوجة في مذكرة قدمتها إلى المحكمة، بإلزام زوجها بدفع نفقة شهرية بقيمة 10 آلاف درهم، لها ولطفلتها الصغيرة، وأن يدفع 120 ألف درهم لها بدل إيجار سكن، و30 ألف درهم بدل أثاث، والتكفل بكافة الفواتير المترتبة على سكنها.

وذكرت الزوجة في مذكرتها، أنها ارتبطت بزوجها عام 2013، وأنه أسكنها في غرفة بمنزل عائلته ما أحدث العديد من المشاكل بينهما، خاصة وأنه كان ينقل كل ما يدور حولهما وتفاصيل علاقتهما إلى عائلته.

وأضافت أنها "أنجبت طفلة من زوجها وصبرت على أمل أن تتغير تصرفاته إلا أنه لم يتغير، وفي أحد الأيام أقدم على الاعتداء عليها بالضرب، ما دفعها إلى مغادرة المنزل تاركةً خلفها مجوهراتها وملابسها وكافة وثائقها الرسمية".

وأكدت أنها قررت عدم العودة إلى عصمته مرة أخرى، وطلبت منه إعادة مجوهراتها وأغراضها إلا أنه رفض، مطالبة المحكمة بفسخ عقد زواجها وتطليقها من زوجها نتيجة ما عانته معه.