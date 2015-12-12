مقتل 8 أشخاص فى انفجار سيارة مفخخة قرب مستشفى بوسط سوريا

> أفادت وسائل إعلام سورية رسمية وجماعات معارضة تراقب الأوضاع السبت إن سيارة مفخخة انفجرت فى حى تحت سيطرة الحكومة فى مدينة حمص بوسط سوريا، ما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص على الأقل.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن الانفجار أدى لإصابة 25 شخصا أيضا، فيما قال المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، إن 35 شخصا أصيبوا فى الانفجار.

يأتى انفجار السبت بعد أيام قليلة من مغادرة مئات المتمردين وعائلاتهم حى الواعر، اخر حى تحت سيطرة المعارضة فى حمص، فى إطار هدنة محلية سوف تعزز سيطرة الحكومة على المدينة. وقال المرصد إن شاحنات تحمل مساعدات دخلت حى الواعر يوم السبت فى إطار الهدنة.

وقالت سانا والمرصد إن الانفجار وقع بالقرب من مستشفى فى حى الزهراء. وأضافا أن الانفجار تسبب أيضا فى دمار كبير فى الممتلكات.

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