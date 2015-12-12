بالصور.. حكمدار البحيرة ومساعد مدير الأمن يتفقدان منافذ أمان لبيع السلع الغذائية

تفقد اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة واللواء محمد القفاص مساعد مدير أمن البحيرة قبل قليل منافذ ( أمان ) التابعة لوزارة الداخلية لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار اقل من مثيلاتها في السوق بنسب تخفيض تتراوح من 20 إلى 25 % بمدن دمنهور وأبوحمص وكفر الدوار والدلنجات .

ومن جانبه صرح اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة فى تصريحات خاصة ل " اليوم السابع " أن فتح هذه المنافذ تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة ، لمواجهه إرتفاع أسعار السلع الغذائية وتوفيرها بدائرة المحافظة ، مضيفا أنه قريبا سيتم فتح عدد ( 6 ) منافذ أخرى لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضه بنطاق المحافظة .



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