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بالصور.. حكمدار البحيرة ومساعد مدير الأمن يتفقدان منافذ أمان لبيع السلع الغذائية

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بالصور.. حكمدار البحيرة ومساعد مدير الأمن يتفقدان منافذ أمان لبيع السلع الغذائية بالصور.. حكمدار البحيرة ومساعد مدير الأمن يتفقدان منافذ أمان لبيع السلع الغذائية
تفقد اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة واللواء محمد القفاص مساعد مدير أمن البحيرة قبل قليل منافذ ( أمان ) التابعة لوزارة الداخلية لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار اقل من مثيلاتها في السوق بنسب تخفيض تتراوح من 20 إلى 25 % بمدن دمنهور وأبوحمص وكفر الدوار والدلنجات .

اليوم السابع -12 -2015

ومن جانبه صرح اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة فى تصريحات خاصة ل " اليوم السابع " أن فتح هذه المنافذ تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة ، لمواجهه إرتفاع السلع الغذائية وتوفيرها بدائرة المحافظة ، مضيفا أنه قريبا سيتم فتح عدد ( 6 ) منافذ أخرى لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضه بنطاق المحافظة .

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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