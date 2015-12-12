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وزير خارجية أثيوبيا لـ "اليوم السابع": قدمنا تعهدات سياسية لانجاح المباحثات

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وزير خارجية أثيوبيا لـ "اليوم السابع": قدمنا تعهدات سياسية لانجاح المباحثات وزير خارجية أثيوبيا لـ "اليوم السابع": قدمنا تعهدات سياسية لانجاح المباحثات
أكد وزير الخارجية الاثيوبى تواضروس ادهانوم، أن بلاده قدمت كافة التعهدات السياسية لانجاح كافة المباحثات والمفاوضات مع والسودان بشأن سد النهضة، خلال اجتماعاهم الذى عقد فى الخرطوم على على مدار يومين.

وأضاف وزير الخارجية الإثيوبى، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن هذه التعهدات قوية لحل كافة القضايا العالقة وإحداث نموذج ناجح للمفاوضات، مشيراً إلى أن التعاون سيتيح للدول الثلاث استخدام المياه بصورة مناسبة وعادلة لأنه ليست هناك دول تدعى أن المياه تخصها وحدها لأنه يتعين علينا تجنب الصراعات وأن نبحث عن التعاون المشترك لحل أية خلافات حول المشروع.

وأشار وزير الخارجية إلى أن البنود التى تضمنتها المفاوضات هى كافة القضايا العامة المتعلقة بملف التعاون مع مصر والسودان بشأن سد النهضة، بداية من تقرير اللجنة الدولية واتفاقية إعلان المبادئ وحل مشكلة المكتبيين الاستشاريين.

كما طالب الوزير الخارجية الاثيوبى بالانتظار حتى يومى 27 و28 ديسمبر أى بعد اسبوعين لحين استكمال المباحثات بين الثلاثة دول مصر والسودان وأثيوبيا
>فى الوقت نفسه كشفت مصادر مطلعة بالاجتماعات أثيوبيا أبدت استعدادها باجراء دراسات اصافية للتاكد من سلامة سد النهضة لتبديد المخاوف المصرية والسودانية رغم عدم وجود اخطار تهدد السد علي حد زعمها خاصة أن المشروع يبعد 160 كم عن أقرب طريق سيارات و30 كم عن الحدود السودانية كما أن السد يبعد كثيراً عن حزام الزلازل خاصة وأن سد الروصيرص السوداني.
> وأكدت مصادر سودانية مشاركة في الاجتماعات عن مقترح إثيوبي تم تقديمه للاجتماعات يتضمن توفير اعتمادات مالية إضافية لضمان أمان السّد بقيمة مليار و 500 مليون دولار بعد شكوك مصيره حول ضعف منظومة الأمان في المشروع.

وأوضحت المصادر، أن أديس أبابا أكدت أن آمان السد آمر حيوى لأثيوبيا وأن لديهم دراسات تتعلق بالتمويل، وأخرى تتعلق بالآثار البيئية. وحث الوفد الاثيوبى مصر والسودان على أهمية أن تكون النوايا طيبة لأن أثيوبيا تسعى لايجاد اتفاقيات مطمئنة للجيران، وضرورة توقيع اتفاقية تشغيل بين الدول الثلاثة لضمان انسياب الماء بالتشاور لأنه عن طريق التشغيل يمكننا التصدى لما يقلق.

بعد مباحثات 11 ساعة.. انتهاء اجتماع سد النهضة بدون اتفاق.. وتحديد 27و28 ديسمبر لجولة جديدة بالخرطوم.. و"اليوم السابع" يرصد كواليس المفاوضات.. ووزير خارجية السودان: نبحث تنفيذ اتفاق المبادئ كاملا

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