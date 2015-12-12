أمن الوادى الجديد يزيل تعديات على 540 فدانا من أملاك الدولة بمركز الفرافرة

تمكنت قوة شرطة من مديرية أمن الوادى الجديد ومركز شرطة الفرافرة بالتعاون مع إدارة حماية أملاك الدولة بديوان عام المحافظة ورئاسة مركز الفرافرة من إزالة تعديات على أراضى الدولة بإجمالى مساحة 540 فدانا تم التعدى عليها بالحفر والاستزراع بدون تراخيص حيث تم إزالة كافة أشكال التعدى وتسوية الأرض وتجريفها وإعادة الشىء لأصله، وتحررت المحاضر اللازمة بقرارات التنفيذ وتمت إحالتها إلى النيابة التى تباشر التحقيق .

تلقى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارا من مركز شرطة الفرافرة يفيد بتنفيذ 7 قرارات إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 540 فدانا بجانب تنفيذ قرارا آخر لإزالة تعديات على أراضى الدولة بالبناء عليها على مساحة 175 متر مربع حيث تمت إزالة التعديات وفقا لقرارات النيابة وتحررت بها محاضر التنفيذ اللازمة.