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أحمد الوكيل: مهرجان غذاء البحر الأبيض يدعم تنمية سياحة التذوق

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أحمد الوكيل: مهرجان غذاء البحر الأبيض يدعم تنمية سياحة التذوق أحمد الوكيل: مهرجان غذاء البحر الأبيض يدعم تنمية سياحة التذوق
قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الهدف الأساسى لرجال الأعمال فى الأسابيع الماضية هو إيصال رسالة للعالم أن بلد الأمن والأمان، مشيراً إلى أن المهرجان الأورومتوسطى الأول لغذاء البحر الأبيض يأتى فى إطار مشروع "ميد دايت" والممول من برنامج التعاون عبر البحار التابع للاتحاد الأوروبى.

وأضاف الوكيل فى كلمته خلال المؤتمر اليوم، أن غرفة الإسكندرية ستنظم هذا المؤتمر سنويا مع شركائها، بهدف المعاونة فى دعم الاسكندرية فى فترة الشتاء والتى يتناقص فيها النشاط السياحى وبالتالى التجارة الداخلية، وذلك من خلال تنمية سياحة التذوق التى تشكل 7% من السياحة العالمية والتى لم تستفد منها مصر مسبقا.

وقال الوكيل، إنه سيتم إطلاق علامة غذاء البحر الأبيض وتسليم الشهادات لفنادق ومطاعم الإسكندرية المعتمدة، بعد أن تم تقديم المعونة الفنية لهم خلال الأشهر الماضية، حيث سيتم الترويج الدولى لهم من خلال حملة عالمية يشارك فى تنفيذها شركاء المشروع اتحادات الغرف والهيئات المتخصصة فى غذاء البحر الأبيض من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا واليونان ولبنان وتونس.

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مصر 365

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