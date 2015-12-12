أحمد الوكيل: 560 مليون جنيه لنقل تجارب الاتحاد الأوروبى فى التغذية للمدارس

أعلن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن ظهور نتائج المرحلة الأولى من مشروع التغذية الصحية لطلبة المدارس، والذى قام برفع توعية الطلبة بالغذاء الصحى من خلال عشرات الأنشطة المتخصصة.

وقال الوكيل، فى افتتاح فعاليات مهرجان غذاء البحر الأبيض المنعقد فى الإسكندرية اليوم، إنه تم نقل تجارب دول الاتحاد الأوروبى فى هذا المجال فى المدارس وهيئات محافظة الإسكندرية المعنية طوال العامين الماضيين، كما سيتم إطلاق المرحلة الثانية والتى ستتكامل مع المشروع الثنائى بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى لتغذية طلبة المدارس والذى سينفذه برنامج الغذاء العالمى للأمم المتحدة وقيمته 560 مليون جنيه.

وأشار الوكيل إلى أن المهرجان الأورومتوسطى الأول لغذاء البحر الأبيض يهدف إلى تنمية صادرات قطاع الصناعات الغذائية وجذب الاستثمارات العالمية للتصنيع من أجل التصدير فى قطاع المنتجات الزراعية والغذائية والتى لمصر بصفة عامة والإسكندرية بالأخص ميزة تنافسية قوية خاصة إذا تم الترويج لتلك المنتجات واعتمادها كسلع متوافقة مع غذاء البحر الأبيض والذى بدأ العديد من المستهلكين فى العالم فى استخدامه، والذى يتكامل مع مشروع دعم سلاسل الإمداد فى قطاع الألبان والذى نجح فى إعادة صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبى مرة أخرى.