وقفة احتجاجية لأطباء التأمين الصحى بسوهاج للمساواة بـ"دكاترة الوزارة"

نظم عدد من أطباء التأمين الصحى والتمريض، بمحافظة سوهاج، وقفة احتجاجية اليوم، السبت، أمام مستشفى الهلال للتأمين الصحى تزامنا مع الوقفات الاحتجاجية على مستوى الجمهورية لأطباء التأمين الصحى مطالبة بمساواة أطباء التأمين الصحى بأطباء الصحة فى الحقوق المادية.

ورفع الأطباء لافتات "الرجاء مساواتنا بوزارة الصحة"، "وأين الكادر".

ومن جانبه قال الدكتور محمد حسن، مدير مستشفى الهلال للتأمين الصحى أن العمل لم يتأثر اليوم بالوقفة الاحتجاجية والتى تتزامن مع الوقفات على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى مطالبة الأطباء بمساواتهم بزملائهم الأطباء فى وزارة الصحة فى الحقوق المادية.



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