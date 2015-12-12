أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وقفة احتجاجية لأطباء التأمين الصحى للمطالبة بتطبيق كادر المهن الطبية

Google+ Print
وقفة احتجاجية لأطباء التأمين الصحى للمطالبة بتطبيق كادر المهن الطبية وقفة احتجاجية لأطباء التأمين الصحى للمطالبة بتطبيق كادر المهن الطبية
شارك العشرات من العاملين بمستشفيات التأمين الصحى بمحافظة أسيوط، اليوم، السبت، والعيادات التابعة لها من أطباء وإداريين وتمريض وعمال، فى وقفة احتجاجية، وذلك للمطالبة بتطبيق كادر المهن الطبية وصرف بدل العدوى وجميع مستحقاتهم المالية ومساواتهم بالعاملين بوزارة الصحة.

وقال المشاركون فى الوقفة، إن قانون 14 لسنة 2014 المعروف، إعلاميا بقانون الحوافز أو الكادر، ينص علي مساواة أطباء وزارة الصحة بالعاملين بالتأمين الصحى، إلا أن الوزارة، لا تطبق هذا وتميز أطباء الصحة عن التأمين الصحى.

وأوضح الأطباء أنهم طالبوا أكثر من مرة، بتطبيق الكادر الأساسى مثل نظرائهم من أطباء وزارة الصحة، لكن لم تكن هناك أى استجابة، مما أدى إلى عدم رغبة الأطباء الجدد فى الالتحاق بهيئة التأمين الصحى مطالبين بسرعة تفعيل التشريع الذى يساويهم مع أطباء وزارة الصحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365