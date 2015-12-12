وقفة احتجاجية لأطباء التأمين الصحى للمطالبة بتطبيق كادر المهن الطبية

شارك العشرات من العاملين بمستشفيات التأمين الصحى بمحافظة أسيوط، اليوم، السبت، والعيادات التابعة لها من أطباء وإداريين وتمريض وعمال، فى وقفة احتجاجية، وذلك للمطالبة بتطبيق كادر المهن الطبية وصرف بدل العدوى وجميع مستحقاتهم المالية ومساواتهم بالعاملين بوزارة الصحة.

وقال المشاركون فى الوقفة، إن قانون 14 لسنة 2014 المعروف، إعلاميا بقانون الحوافز أو الكادر، ينص علي مساواة أطباء وزارة الصحة بالعاملين بالتأمين الصحى، إلا أن الوزارة، لا تطبق هذا وتميز أطباء الصحة عن التأمين الصحى.

وأوضح الأطباء أنهم طالبوا أكثر من مرة، بتطبيق الكادر الأساسى مثل نظرائهم من أطباء وزارة الصحة، لكن لم تكن هناك أى استجابة، مما أدى إلى عدم رغبة الأطباء الجدد فى الالتحاق بهيئة التأمين الصحى مطالبين بسرعة تفعيل التشريع الذى يساويهم مع أطباء وزارة الصحة.