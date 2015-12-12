أول صورة لأسرة فيلم « كايرو كاتي كوت» من الهند

طرحت شركة دولار فيلم، وفرعها الانتاجي نيو سينشري أول صورة تجمع اسرة فيلم” كايرو كاتي كوت”ومنتجة العمل زين الكردي ومدير عام الشركة احمد بدوي وفريق العمل بالهند حيث يواصل مخرجه معتز التوني تصوير مشاهده في مدينة مومباي الهندية.

وهو اول فيلم مصري يتم تصويره بالكامل في الهند، وتم الانتهاء من تصوير 50% منه حتى الآن.

الفيلم من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز واخراج معتز التوني وانتاج زين الكردي وبطولة محمد إمام وياسمين صبري واحمد فتحي وبيومي فؤاد وعدد من الوجوه الجديدة.

وكان مدير عام شركة دولار فيلم وفرعها الانتاجي نيو سينشري أحمد بدوي قد زار أسرة الفيلم هو والمنتجة زين الكردي التي تمثل الجيل الثالث من عائلة بارزة سينمائيا تعمل في السينما المصرية منذ ما يقرب من 66 عاما فهي ابنة المنتج والموزع وليد الكردي وحفيدة المنتج والموزع اسماعيل الكردي مؤسس شركة دولار.

وهي تدعم في انتاجها الجيل الجديد وتقدم عدد من الأبطال للسينما المصرية كما حدث في فيلمها السابق”كابتن مصر”.

وتسعى دوما لانتاج الافلام التي تجمع بين القيمة الفنية العالية والنجاح التجاري كما حدث في فيلميها السابقين “ديكور” للمخرج احمد عبد الله و”قدرات غير عادية” للمخرج داوود عبد السيد الذي يعرض حاليا بدور العرض المصرية والعربية.

وقال احمد بدوي مدير عام شركة دولار فيلم وفرعها الانتاجي نيو سينشري، عن سبب اختيارهم للهند لتصوير احداث العمل، أن الهند واحدة من الدول العالمية الكبرى في صناعة السينما ومدينة بوليوود تنتج عدد ضخما من الافلام والفيلم سيشهد تعاون مصري هندي حيث سيشترك به ممثلين من الهند.

واكد بدوي ان هذا التعاون سيكون فاتحة لتعاون أكبر فيما بعد، مضيفا، ان الفيلم يعد استمرار لتجربة وتوليفة الشركة الخاصة التي تتبعها منذ سنوات في منح الفرصة لعدد من المواهب والنجوم الصاعدة وخصوصا مع نجاح تجربة فيلم “كابتن مصر” وهي التوليفة التي يحاول البعض الان تقليدها والاستفادة منها.

وأوضح بدوي، ان الفيلم لم يتم تحديد موعد عرضه تجاريا بعد وان كانت الشركة في طريقها لخلق موسم سينمائي جديد كما حدث من قبل مع فيلم”كابتن مصر”.