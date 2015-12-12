مرتضى منصور: إنستجرام هو مدخل الشيطان في الزمالك.. وباكيتا ' شربات '

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك أن موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" هو مدخل الشيطان في الزمالك.

جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم السبت للإعلان عن تفاصيل التعاقد مع المدير الفني الجديد ماركوس باكيتا وتوقيع العقد.

وتحدث مرتضى قائلا:"إنستجرام هو مدخل الشيطان في الزمالك".

وأضاف متوعدا لاعبي الفريق"سيكون هناك المزيد من العقوبات على اللاعبين حال مخالفة قرار منع التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكمل"ماذا يحدث؟ فتيات وتدخين للشيشة هل الزمالك مركز شباب".

وأردف"اتخذنا قرارات صارمة، ومن يخالفها عليه تحمل العواقب".

في الوقت ذاته شهد المؤتمر قيام باكيتا بتقديم سبحة هدية لمرتضى منصور.

وعقب مرتضى على ذلك الأمر قائلا:"شكرا باكيتا، راجل شربات، مش زي التاني المكشر".