صور الشهداء بديلا لزينة الكريسماس فى شجرة الميلاد بـ"القدس"

تداول نشطاء موقع التدوين المصغر تويتر، صورة لشجرة الكريسماس تتزين بصور الشهداء الفلسطينيين قبل احتفال مسيحيى القدس بعيد ميلاد السيد المسيح بفترة قصيرة، مؤكدين أن الفكرة أثارت حفيظة قوات الاحتلال الإسرائيلى.

اللافت فى الأمر فى الشجرة استغناؤها على كافة مستلزمات الزينة الشهيرة فى الكريسماس من كرات ذهبية وفضية، وأجراس وشرائط النور، ونماذج لبابا نويل وغيره بألوانها المميزة الزاهية ما بين الأحمر والأخضر، واستبدالها بصور الشهداء الفلسطينيين فى الفترة الأخيرة، كما استبدلوا النجمة الذهبية الكبيرة التى من المفترض وضعها أعلى الشجرة بعلم دولة فلسطين.



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