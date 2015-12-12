بالصور.. "قمة المناخ" تخصص 100 مليار دولار سنويا لمواجهة التغير المناخى

أكد وزير الخارجية الفرنسى، لوران فابيوس، ورئيس قمة المناخ المنعقدة بباريس، أنه تم تخصيص 100 مليار دولار سنويا حتى 2020 لمواجهة التغير المناخى.

وقال فابيوس، فى كلمته بقمة المناخ، بالعاصمة الفرنسية باريس، أن اتفاق تغيير المناخ يحقق الأمن الغذائى، مضيفا: " اتفقنا على الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض لتصل إلى 1.5 درجة، معلقًا: العالم كله يحبس أنفاسه ويعتمد علينا جميعا".

وأوضح أن القمة تقدم مشروع اتفاق نهائى للحد من التغير المناخى، مشيرًا إلى أن النص النهائى لمشروع اتفاق التغيير المناخى عادل ومتوازن وملزم قانونيا.

وأضاف فابيوس أن ما تم التوصل إليه ثمرة 4 سنوات من العمل، مؤكداً: "توصلنا إلى تسوية مرضية للحد من التغير المناخى".

وتابع: كل طرف حدد الخطوط الحمراء الخاصة به فى مشروع اتفاق التغيير المناخى.

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