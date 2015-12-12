الطب الشرعى عقب تحليل الـdna: سيدة المترو كاذبة والطفلة ليست ابنتها

فجر تقرير الطب الشرعى التى استلمته نيابة قصر النيل، عقب ظهور نتيجة تحليل الـdna لسيدة ادعت أنها عثرت على طفلتها المعاقة بالصدفة، بعدما تغيبت عنها أكثر من 4 سنوات، حيث ثبت التقرير أن الطفلة المعاقة ليست ابنتها وكذبت رواية سيدة المترو.

وكانت نيابة قصر النيل، قد أمرت بإيداع الطفلة المعاقة التى زعمت سيدة أنها والدتها، ووجدتها فى عربة المترو بعد غياب 4 سنوات، إحدى دور الرعاية لحين استلام تقرير الـ"دى أن أيه"، لإثبات نسب الطفلة لتلك السيدة.

واستمعت النيابة لأقوال إحدى جيران السيدة التى قالت إن الطفلة ابنتها، حيث فجرت أمام النيابة مفاجأة، بأن تلك الطفلة ليست ابنتها.

كواليس الواقعة، بدأت عندما استقلت سيدة تدعى "ميرفت.ص"، 42 سنة، قطار المترو بمحطة الشهداء، وفوجئت بطفلة معاقة تحمل "كيس بلاستيك" بداخله مناديل تتسول به، فأسرعت نحوها وحضنتها وانهارت من البكاء، وقالت السيدة للركاب إنها ابنتها، وكانت تبحث عنها منذ 4 سنوات، حيث كانت الطفلة مع والدها فى زيارة لجدها وفى الطريق اختفت الطفلة، وبحثوا عنها فى كل مكان ولم يجدوها خاصة أنها معاقة.