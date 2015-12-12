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المندوه الحسينى لـ"النيابة": أجبرت على تقديم رشوة لإنهاء إجراءات مناقصة

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المندوه الحسينى لـ"النيابة": أجبرت على تقديم رشوة لإنهاء إجراءات مناقصة المندوه الحسينى لـ"النيابة": أجبرت على تقديم رشوة لإنهاء إجراءات مناقصة
أدلى رجل الأعمال المندوه الحسينى، صاحب جمعية خيرية، باعترافات تفصيلية بواقعة الرشوة، الصادر ضده فيها قرار بالحبس 15 يوماَ على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات التى باشرها المستشار أحمد حمزة، رئيس نيابة وسط القاهرة الكلية، أن المتهم اعترف بتقديمه رشوة للمتهم الثانى "محمود.أ" صاحب جمعية خيرية، تقدر بـ50 ألف جنيه لتسهيل عملية حصوله على قطعة أرض خلال مزاد علنى.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم شرح بالتفصيل عملية تقديمه للرشوة بعد إنكاره للاتهامات الموجه إليه، فى أولى جلسات التحقيق، حيث أكد أنه كان يعطى المتهم الثانى أموالا ردًا لخدمات قدمها له ليس لها علاقة بالأرض.

وأشارت التحقيقات، قيام المتهم بتقديم رشوة فى بادئ الأمر بلغت نحو 10 آلاف جنيه، ثم أعطى له موعد أخر لتقديم 30 ألف جنيه من المبلغ، وبالفعل تم الأمر، إلا أنه ألقى القبض عليه أثناء تقديم الدفعة الأخيرة من المبلغ التى قدرت بـ10 آلاف جنيه، مؤكداَ خلال التحقيقات أنه أجبر على تقديم تلك الرشوة مقابل إنهاء إجراءات المناقصة على قطعة أرض.

وأضاف مصدر قضائى لـ"اليوم السابع" أن اعتراف المندوه الحسينى بواقعة الرشوة بعد إنكاره لها فى بادئ الأمر جاء بعد عدة محاولات مضنية من قبل اللجنة القانونية المكلفة بالدفاع عنه، للاستفادة من المواد القانونية الخاصة بالاعتراف فى مثل تلك القضايا.

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مصر 365

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