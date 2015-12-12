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صور| أحمد فايق يكشف لـ«ONA » كواليس برنامج «مصر تستطيع» علي النهار اليوم

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فايق

كتبت- إنجي لطفي

كشف الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج ” تستطيع” علي شاشة النهار اليوم، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء ONA، عن كواليس الحلقات المقبلة للبرنامج والبالغ عددها 18 والتي تم تصويرها في كندا والمقرر عرضه الأسبوع المقبل.

وقال فايق لـONA، أنه أجري حوارات مع أول عميد هندسة امرأة في تاريخ كندا، ولقاء مع المصري الذي شارك في تصنيع أربع أقمار صناعية، وأيضاً حوارمع عالم أساسات تربة في العالم الذي وضع أساسات ٤ مفاعلات نووية في أمريكا، ولقاء مع شخصية صاحبةالخطة القومية لتطوير البنية التحتية في كندا، وحواراً مع مندوب كندا في حلف شمال الاطلسي والذي يعد أحد أهم  علماء الطيران .

وتابع فايق قائلاً:” أجريت حواراً مع المصري الذي ساهم في تطوير الجيل الخامس من الكاتيل وبلاك بيري، وحواراً أخر مع نقيب المهندسين الاليكترونيين الكنديين، والمصري الذي وضع استرتيجبة البحث العلمي في كندا من ٢٠٠٠ إلي ٢٠٠٨، وحوار أخر مع المصري الذي أصبح عميداً لهندسة جامعة كارلتون.

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