نيابة الفيوم تخلى سبيل موظفة ببنك التنمية متهمة باختلاس مليون و556 ألفا

قررت نيابة الفيوم الكلية إخلاء سبيل موظفة بالحسابات ببنك التنمية والائتمان الزراعى بمحافظة الفيوم بعد اتهامها باختلاس مليون و556 ألف جنيه من البنك، وذلك لاستكمال الإجراءات وتشكيل لجنة من البنك لفحص أعمالها وتحديد المبالغ التى تم الاستيلاء عليها، وقيام إدارة البحث الجنائى باستكمال الفحص بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالفيوم.

تعود الواقعة إلى تلقى اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم بلاغا بورود معلومات لمباحث الأموال العامة بالمحافظة بقيام موظفة بمنصب رئيس قسم الحسابات بفرع بنك التنمية والائتمان الزراعى بإحدى قرى مركز الفيوم، بالاستيلاء على مبلغ مليون و556 ألف جنيه من أموال البنك مستغلة فى ذلك طبيعة عملها، وبسؤال مسئول الشئون القانونية بالبنك أقر صحة ما ورد من معلومات.

وقام ضباط قسم مباحث الأموال العامة بالقبض على المتهمة وبمواجهتها أنكرت ارتكابها للواقعة وتشكيل لجنة من البنك لفحص أعمال الموظفة المتهمة وتحديد المبالغ التى تم الاستيلاء عليها، وكلفت إدارة البحث الجنائى باستكمال الفحص بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالفيوم، وتم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 88 أحوال مركز شرطة الفيوم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات وقررت إخلاء سبيل الموظفة المتهمة لاستكمال الإجراءات ولحين انتهاء أعمال اللجنة التى تم تشكيلها من البنك وتحديد إذا كانت هناك مبالغ تم الاستيلاء عليها أم لا.