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اعتماد 8 ملايين و408 آلاف جنيه لمشروعات الخطة بأبنوب للعام المالى الحالى

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اعتماد 8 ملايين و408 آلاف جنيه لمشروعات الخطة بأبنوب للعام المالى الحالى اعتماد 8 ملايين و408 آلاف جنيه لمشروعات الخطة بأبنوب للعام المالى الحالى
أعلن المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، اليوم، السبت، اعتماد 8 ملايين و408 آلاف جنيه للمشروعات المدرجة بالخطة للعام المالى 2015/2016م، لمركز ومدينة أبنوب.. جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور اللواء ماجد عبدالكريم، سكرتير عام محافظة أسيوط، ووكلاء الوزارات ورؤساء المراكز ومديرى الإدارات بالديوان.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم اعتماد 200 ألف جنيه لشراء معدات إنارة لمدينة أبنوب كما تم اعتماد 8 ملايين و148 ألف جنيه لإستكمال المجزر الآلى بعرب العوامر وعمل عمرات جسيمة لمعدات النظافة بقرية بنى محمديات فضلا عن اعتماد 60 ألف جنيه لإنشاء أبواش حريق بالمعابدة وبنى محمديات وبالحمام وببنى إبراهيم.

كما شدد المهندس ياسر الدسوقى خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذى على أهمية تنفيذ الاعتمادات المخصصة بالخطة وتحقيق نسب عالية من التنفيذ منوها أن هذه الاعتمادات جاءت لتنفيذ عدد من المشروعات بالمركز والقرى التابعة له الخاصة بأعمال التطوير والإحلال والتجديد.

وأوضح رئيس قسم المرافق أنه تم التحفظ على المضبوطات لحين تسديد الغرامة على هذه المخالفات مشيراً إلى استمرار حملات المرافق وإزالة الإشغالات من الميادين والمناطق الرئيسية بمراكز المحافظة وذلك لتحقيق الانضباط وإيجاد سيولة مرورية بالشوارع.

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مصر 365