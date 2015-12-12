بالصور.. لحظة تحرير طالب الثانوى المختطف بالشرقية من قبل عمه الإخوانى

تمكن ضباط مباحث قسم ثان الزقازيق، برئاسة اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير المباحث الجنائية، من تحرير طالب الثانوى المختطف من قبل عمه الإخوانى ونجله وأربعة آخرين يبنهم سيدة. زوجها صديق الإخوانى.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد أمجد فتحى مأمور قسم ثان الزقازيق، يفيد بلاغا بقيام مجهولون بخطف "عبد الرحمن م ال" 17 سنة طالب بالصف الثالث الثانوى، من أمام منزله بمنطقة القومية أمام المارة، وذلك أثناء توجهه لمركز للدروس الخصوصية بالمنطقة، ولاذ الجناة بالفرار داخل سيارة ملاكى، وقامت أسرة الطالب بتحرير المحضر رقم 8147 إدارى قسم ثان الزقازيق، وتبين من التحريات الأولية، أن أسرة الطالب تلقت اتصالا تليفونيا من المختطفين، يطالبونه بدفع مبلغ مالى قدره 5 ملايين جنيه، مقابل عودة الطالب سالما.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى قاده الرائد عصام عتيق رئيس مباحث قسم ثان الزقازيق، ومعاونيه النقباء محمد مصطفى وخالد النادى وعمر زيتون وحسن أباظة، برئاسة العميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية، بالتنسيق مع مباحث ههيا، قيام عم الطالب "إبراهيم ح ع " 50 سنة عامل بناء ونجله "مصطفى" 21 سنة طالب جامعى، مقيمين قرية صبيح مركز ههيا، بالتخطيط للواقعة، واستعان بكل من "نوال ع ال" 42 سنة ربة منزل مقيمة الزرزمون مركز ههيا، وشقيقاها "سامى" 37 سنة سائق توك توك و"عليى" 23 سنة سباك مقيمين الصالحية القديمة و" محمد أ " وشهرته محمد النص، سائق السيارة التى تم استخدامها فى واقعة الخطف.

وتوصلت التحريات إلى وجود خلافات مالية سببها الميراث بين المتهم الأول وشقيقه والد الطفل وأن المتهم الأول يحقد على شقيقه الذى حصل على درجة علمية بكلية الطب بجامعة الزقازيق، ومتيسر ماليا.

وتمكن فريق البحث ضبط المتهمين، وتم تحرير الطالب، حيث عثر عليه مقيدا داخل عشة فراخ بقرية الصالحية القديمة مركز فاقوس.



>