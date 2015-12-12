بالصور..إقبال مكثف لأهالى العاشر على أول قافلة طبية مجانية فى جميع التخصصات

رصدت كاميرا "اليوم السابع" توافد أكثر من 500 شخص من أهالى العاشر من رمضان على قافلة طبية مجانية لأهالى المدينة فى جميع التخصصات، نظمتها لجنة الصحة بمجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان بالتعاون مع كلية الطب ومستشفيات جامعة الزقازيق بمركز دارك الطبى بالمجاورة الـ12 بمشاركة أكثر من 30 طبيبا وطبيبة.

وجاء سبب الإقبال الملحوظ من الأهالى على القافلة الطبية بسبب نقص الخدمات الصحية بالمدينة فى قلة عدد المراكز الطبية المجهزة وعدم وجود مستشفى عام بالمدينة ومع الكثافة السكانية التى زادت اتجه مجلس الأمناء للمدينة لإقامة 4 قوافل طبية، ورصد مبلغ 500 ألف جنيه لها، وكانت هذه القافلة هى الأولى.

وفى سابقة هى الأولى، كان توافد الأهالى ملحوظا، حيث وقفت سيارتان لتنظيم الأسرة أمام مركز دارك الطبى تستقبل السيدات لأمراض النساء، وقامت إحدى الطبيبات بعمل جلسات توعية مع مجموعة من النساء حول وسائل تنظيم الأسرة والاستخدام الآمن لها .

فيما أقامت القافلة الطبية سرادقا كبيرا أمام المركز الطبى لاستقبال المرضى وأسرهم لقطع تذاكر الكشف والتى كان الإقبال عليها فى أمراض الأطفال والعظام، حيث وصل عدد الكشف فى الساعات الأولى إلى 337 حالة، ووقف الدكتور محيى حافظ رئيس اللجنة الصحية بالمجلس والعميد طارق دراج نائب المجلس والدكتورة سناء أبو سمرة والدكتور مسعد محمد إبراهيم ، والعضو المنتدب لمركز دارك الطبى أيمن إسماعيل عبد الخالق، يراقبون ويتابعون سير العملية الطبية للقافلة وتزليل المعوقات الخاصة بالعلاج وصرف كافة الأدوية مجانا وشراء غير المتوفر منها من الصيدليات، حيث تبرعت 3 شركات طبية وهى "دلتا فارما ولا فارما بايو وإيبكو" بالأدوية للقافلة .

كما توفرت الأجهزة الطبية للكشف على جميع التخصصات وأجهزة لقياس الصفراء والمعادن عند الأطفال، وبدأ استقبال الأهالى وتوفير أتوبيسات من مجلس الأمناء وشركة مصر الحجاز لنقل الأهالى من ميدان الأردنية بوسط المدينة إلى المكان المخصص لإقامة القافلة بالمجاورة 12 أمام مركز دارك الطبى.



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