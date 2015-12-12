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رفع 1680 طن قمامة بمركز القوصية وتنفيذ 80 قرار إزالة خلال شهر

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قال بدرى محمد رئيس مركز ومدينة القوصية، إنه تم رفع 1680 طن قمامة من مدينة القوصية والوحدات المحلية القروية التابعة، حيث تم رفع 980 طنا بمدينة القوصية و225 طنا بقرية مير و230 طنا بالمنشأة الكبرى و135 طنا بقرية فزارة و110 أطنان بقرية بنى قرة، مشيرا إلى أنه تم نقل القمامة إلى مصنع تدوير القمامة بالجبل الغربى تجاه قرية المنشأة الكبرى، وذلك لفرزها والاستفادة منها وباقى المخلفات الصلبة تم نقلها إلى المقلب العمومى المخصص بالجبل الغربى تجاه قرية مير.

وأضاف بدرى محمد أنه تمت إزالة حوالى 56 حالة تعد على أراضى زراعية بمركز القوصية، كما تم تحرير 16 محضر مخالفة مبانى و15 محضر إشغال طريق، كما تمت الموافقة على 21 طلب إنارة و3 طلبات مياه و4 رخص مبانى.

وبالنسبة لقرى المركز فتم تنفيذ 20 قرار إزالة تنظيم و4 محاضر أملاك دولة بقرية المنشأة الكبرى، وتمت الموافقة على 25 طلب مياه و38 طلب إنارة وفى قرية مير تم تحصيل 20 ألف جنيه رسوم النظافة، كما تمت الموافقة على 50 طلب مياه وإنارة، وفى قرية بنى قرة تمت الموافقة على 18 طلب مياه و21 طلب إنارة وفى قرية فزارة تمت الموافقة على 12 طلب مياه و19 طلب إنارة.

وأشار بدرى إلى أنه تم صاينة وإصلاح الكشافات على الطريق السريع بالمحاور الرئيسية ومداخل المدينة وتغيير المكسور منها، وكذلك شوارع منطقة الشيخ نجيب بحرى وقبلى ومنطقة التأمين الصحى وفى مجال تم عمل حملات تموينية على المخابز والمحلات، والتى أسفرت عن تحرير 98 محضر مخالفات تموينية.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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