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بالفيديو.. المشدد 5 سنوات لضابطى الأمن الوطنى المتهمين بتعذيب وقتل "محامى المطرية"

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بالفيديو.. المشدد 5 سنوات لضابطى الأمن الوطنى المتهمين بتعذيب وقتل "محامى المطرية" بالفيديو.. المشدد 5 سنوات لضابطى الأمن الوطنى المتهمين بتعذيب وقتل "محامى المطرية"
قضت، منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة شاهين، بمعاقبة كل من "عمر محمود عمر" و"محمد الأنور محمدين" ضابطى الأمن الوطنى، بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليهما، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، فى اتهامهما بالاعتداء على المحامى "كريم حمدى" بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية، والمتهمين مخلى سبيلهما، ولم يحضرا جلسة اليوم.

وكان المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، قد أحال الضابطين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بتعذيب المحامى المجنى عليه، أثناء احتجازه داخل قسم شرطة المطرية، بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب جرائم لصالح جماعة الإخوان الإرهابية، فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أودت بحياته، على نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعى.

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مصر 365

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