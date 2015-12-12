السيد حمدى يجرى تحليل عينة الدم اليوم بعد توجيه النيابة له تهمة التعاطى

أكد مصدر قضائى بمجمع محاكم ونيابات شبرا الخيمة، أن اللاعب السيد حمدى أجرى اليوم تحليل عينة الدم بالمعامل المركزية بوزارة الصحة، تنفيذا لقرار النيابة العامة، بعد أن وجهت له تهمة تعاطى المخدرات.

ومن المقرر أن تظهر نتيجة التحليل خلال أيام لبيان ما إذا كان يتعاطى المخدرات من عدمه والنتيجة من المقرر أن تظهر خلال أيام.

وكان عمرو رضوان، وكيل أول نيابة قسم أول شبرا الخيمة، برئاسة المستشار مصطفى المتناوى رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة، أمر بحبس السيد حمدى مهدى، لاعب الأهلى السابق ومصر المقاصة الحالى، 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجه له تهمة تعاطى المخدرات والقيادة بدون ترخيص ودون لوحات معدنية بالسيارة.

كما أمر وكيل أول النيابة بإرسال اللاعب إلى المعامل المركزية لأخذ عينة من الدم لبيان ما إذا كان بها مواد مخدرة من عدمه.