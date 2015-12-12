تموين سوهاج تضبط 13 قضية بحملة مكبرة بالمراكز والمدن

شنت إدارة مباحث تموين سوهاج، برئاسة العميد محمد نصحى، مدير الإدارة، حملة تموينية لتحقيق ‏أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية ومكافحة فساد الأغذية والسلع مجهولة المصدر، وذلك بالتنسيق مع اللواء مساعد مدير الإدارة العامة لشرطة التموين ‏والتجارة الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد والمحاسب وكيل وزارة التموين بسوهاج.

وأسفرت عن ضبط 13 قضية تموينية ‏منها ضبط "محمد.ث.ع" 48 سنة صاحب مخبز بلدى - ويقيم دائرة مركز أخميم لتصرفه فى "350" كجم دقيق من حصة المخبز وبيعها فى السوق السوداء، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12807 جنح مركز أخميم لسنة 2015.

كمـا تـم ضبـط 5 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، 3 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و"2" قضية عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، وقضية إنتاج خبز ناقص الوزن، وقضية غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، تـم التنسيـق وفـرع الأمـن العــام وجـار الاستمرار فـى القيـام بحملات مماثلـة. ‏