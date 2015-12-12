المشدد 5 سنوات لمتهمين بسرقة 79 ألف جنيه من "كنتاكى" بشبرا

قررت الدائرة 13 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهما، على خلفية اتهامها بسرقة 79 ألف جنيه من مطعم كنتاكى بشبرا مصر ، وبراءة المتهم الثالث.

صدر الحكم برئاسة المستشار يوسف عثمان، وعضوية المستشارين نبيل يوسف، وياسر الأحمداوى، وأمانة سر عصام ترك.

والمتهمان الصادر ضدهما حكم الحبس هما "حسين.ع.ك" و "شريف.ع.ك"، أما المتهم الصادر لصالحه حكم البراءة هو "هانى إبراهيم الدسوقى".

يشار إلى أن رجال الأمن بالقاهرة قد كشفوا لغز تعرض مطعم كنتاكى بمنطقة شبرا لحادث سطو مسلح من قبل 4 ملثمين اقتحموا المطعم واستولوا على 79 ألف جنيه من داخل الخزينة و3 موبايلات خاصة بالعاملين بالمطعم، بعد تهديدهم بالأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبطهم وقرر اللواء محسن مراد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة بإحالة المتهمين إلى النيابة للتحقيق.

وكان قسم شرطة روض الفرج قد تلقى بلاغا من احد العاملين بمطعم كنتاكى بقيام أربعة مجهولين ملثمين بسرقة مبلغ 79 الف جنيه وعدد 3 هواتف محمولة من العاملين بمحل كنتاكى الكائن بدوران شبرا تحت تهديد السلاح، حيث قرر اللواء اسامة الصغير مدير مباحث العاصمة تشكيل فريق بحث قاده العميد عصام سعد مدير المباحث الجنائية وتبين أن وراء إرتكاب الحادث شخصى يدعى محمد عامر وآخرين، تم ضبطهم.

يذكر الى أن النيابة العامة قد اخلت سبيل المتهم الرابع فى القضية، وأصدرت قرارها بحفظ التحقيقات معه لعدم وجود شبهة جنائية ضده .