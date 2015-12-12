مفاجأة.. حبوب مستخلصة من الحشيش لعلاج توقف التنفس أثناء النوم

توقف التنفس أثناء النوم هو اضطراب فى النوم، وإذا لم يتم معالجته بشكل جيد يمكن أن يسبب مرض السكر أو الإصابة بالاكتئاب.

ووفقا للموقع الالكترونى The times of india الهندى، فإن هناك أخبارا جديدة للمرضى الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم، وذلك من خلال العلاج الأول من نوعه عن طريق حبوب مصنعة من مادة الحشيش.

وحسب التقرير أجريت دراسة على 12 مليون أمريكى يعانون من توقف التنفس أثناء النوم، وهو ما قد يتسبب فى حدوث مشاكل خطيرة وإصابتهم بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

يقول الأطباء أن جهاز CPAP الموصوف للمرضى الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم، يساعد على النوم، لكنه يترك علامات فى جميع أنحاء الوجه، لذا أجريت الكثير من الأبحاث للتوصل لعلاج يتم استخدامه ببساطة حتى تم التوصل للحبوب الجديدة المستخلصة من الحشيش.

وحسبما جاء فى التقرير، يقول الدكتور Roneil Malkani طبيب الأعصاب والنوم فى جامعة نورث وسترن فى شيكاغو إن علاج توقف التنفس أثناء النوم عن طريق الحبوب المستخلصة من الحشيش هو الأول من نوعه والمعروف باسم "الدرونابينول"، الذى ينتظر الموافقة عليه لعلاج مرضى توقف التنفس أثناء النوم، ويتم تناوله مرة واحدة فى الليل، حيث إنه يعد الدواء الأول الذى يعمل على الخلايا العصبية فى الدماغ المنشطة لعضلات مجرى التنفس العلوى، فتجعل الشخص أكثر راحة عند اللجوء للنوم.

وأشار الباحثون إلى أن هذا الدواء تم استخدامه لمساعدة مرضى السرطان فى زيادة الوزن والسيطرة على الغثيان، ولكن الآن تتم التجارب حتى تستخدم جرعات أصغر منه لعلاج توقف التنفس أثناء النوم هو، كما أنهم يأملون أن يكون له تأثير جيد على جودة النوم.

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