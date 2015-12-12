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مقتل عدد من قيادات داعش وإصابة مساعد البغدادى فى قصف بالأنبار

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مقتل عدد من قيادات داعش وإصابة مساعد البغدادى فى قصف بالأنبار مقتل عدد من قيادات داعش وإصابة مساعد البغدادى فى قصف بالأنبار

تمكنت خلية "الصقور"الاستخبارية بوزارة الداخلية العراقية بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة من قتل 15 إرهابيا وجرح آخرين، بينهم قيادات بارزة فى تنظيم(داعش) الإرهابى بقصف من طيران القوة الجوية بالعراق بمنطقة الجزيرة بالأنبار قرب الحدود السورية.

وذكر بيان خلية الصقور السبت، للداخلية العراقية أن الخلية رصدت تحرك المساعد الأول لزعيم داعش المدعو أبو على الأنبارى، وحال دخوله منطقة العش فى الجزيرة على الحدود السورية وتم قصف الموقع وأن مساعد أبو بكر البغدادى كان من بين الجرحى وتم نقله إلى منطقة "البوكمال".

وأكد البيان مقتل الإرهابى "أبو آمنة" الملقب بالسيد والذى عمل سابقا مع أبو أيوب المصرى قبل سقوط نظام صدام حسين، وأبو همام الزبيدى الذى شارك فى "مجزرة سبايكر" التى ارتكبها التنظيم بتكريت فى محافظة صلاح الدين، والذى عاد من ليبيا قبل أيام لتسلم قيادة التنظيم بصلاح الدين.

وأضاف: أن من بين القتلى أيضا محمد حميد العسافى "أبو هاجر" وهو من القيادات المقربة من البغدادى، وبشير شهاب الجشعمى"أبو عادل" مسؤول منطقة العش بالجزيرة وهارب من سجن "بادوش" العراقى.
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