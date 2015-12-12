ضبط سائق بحوزته 250 كيلو بانجو فى دمياط

تمكن رجال مباحث دمياط، اليوم، السبت، من ضبط سائق أثناء قيامه بترويج المواد المخدرة بناحية قرية شطا.

وكانت معلومات قد وردت للعميد سيد العشماوى مدير إدارة البحث الجنائى، تفيد قيام "محمود.ا .ا" 32 عاما يعمل سائقا ومقيم بناحية شطا دائرة المركز باتخاذ دائرة مركز دمياط مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى غير المشروع بالاتجار فى المواد المخدرة.

وبالعرض على اللواء فيصل دويدار مدير أمن دمياط أمر بتقنين الإجراءات واستهداف المتهم، حيث تمكن ضباط وأفراد البحث الجنائى بمركز شرطة دمياط برئاسة المقدم أحمد سلامة، رئيس مباحث مركز دمياط من ضبط المذكور أثناء تواجده بدائرة المركز مستقلا السيارة رقم "ط د س 2784" نقل دمياط وبحوزته 80 لفافة كبيرة الحجم تحوى كل منها كمية من نبات البانجو المخدر وزنت جميعها حوالى 250 كيلو جرام ومبلغ مالى 1600 جنيه وسلاح أبيض "مطواة".

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والسلاح للدفاع.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20779 جنايات مركز شرطة دمياط لسنة 2015م .