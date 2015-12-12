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نيابة عابدين تحيل 4 من متظاهرى محمد محمود للمحاكمة بتهمة قطع الطريق

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نيابة عابدين تحيل 4 من متظاهرى محمد محمود للمحاكمة بتهمة قطع الطريق نيابة عابدين تحيل 4 من متظاهرى محمد محمود للمحاكمة بتهمة قطع الطريق
أحالت نيابة عابدين، برئاسة المستشار شريف توفيق رئيس النيابة، 4 من متظاهرى محمد محمود للمحاكمة أمام محكمة جنح عابدين، لاتهامهم بقطع الطريق والتظاهر وإثارة الشغب والتجمهر.

تعود أحداث الواقعة عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على 4 متهمين، بعد الاشتباه بهم فى المشاركة فى التظاهر أعلى كوبرى أكتوبر لإحياء ذكرى محمد محمود.

وتبين من التحريات، أن المتهمين نظموا مظاهرة تضم 50 فردا وقطعوا طريق كوبرى أكتوبر أثناء توجههم إلى ميدان التحرير، لإحياء ذكرى محمد محمود ورفعوا لافتات مناهضة للدولة.
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