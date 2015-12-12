بدء رابع جلسات محاكمة المتهمين فى حادث مركب الوراق

بدأت منذ قليل محكمة جنح الوراق برئاسة المستشار مصطفى خالد وسكرتارية وليد فهمى وسامى خلف نظر رابع جلسات محاكمة المتهمين فى قضية حادث مركب الوراق، وهم كل من سائق الصندل والتباع وسائق المركب الغارق والمنعقدة بمحكمة شمال الجيزة.

ويواجه المتهمون تهمة القتل الخطأ لمسئوليتهم عن كارثة غرق مركب الوراق النيلى والذى راح ضحيته 38 شخصاً وأصيب 11 آخرين، فضلا عن قيادتهم مركبا نيليا غير مرخص.

وكانت نيابة الوراق تحت إشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية قد أحال ملف "غرق مركب الوراق" إلى محكمة الجنح بعد أن تسلمت النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليهم، وتحريات المباحث وشرطة المسطحات المائية.

جاء ذلك بعد أن أدانت التحقيقات والتحريات المهتمين بأنهم تسببوا فى قتل المجنى عليهم، بسبب الحمولة الزائدة وعدم وجود إضاءة كافية.