نقيب محامى شمال القاهرة: سجن ضباط لتعذيبهم محامى المطرية انتصار للقانون

قال المحامى محمد عثمان نقيب محامى شمال القاهرة، عقب صدور حكم بإدانة ضباط الأمن الوطنى المتهمين بقتل محامى المطرية، أن المحكمة أدانت بعض الممارسات الفردية السلبية التى تتم داخل أقسام الشرطة.

وأشاد بجهود نقابة المحامين التى بذلت فى تلك القضية، مؤكدا أن الحكم يعد انتصارا لدولة سيادة القانون.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة شاهين، قضت بمعاقبة كل من "عمر محمود عمر" و"محمد الأنور محمدين" ضابطى الأمن الوطنى حضوريا بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليهما وإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة، فى اتهامهما بالاعتداء على المحامى "كريم حمدى" بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية.