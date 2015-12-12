مباحث التموين تضبط نصف طن حلويات المولد النبوى فاسدة بمصنع فى إمبابة

ضبطت مباحث التموين بالجيزة، نصف طن حلويات المولد النبوى فاسدة داخل مصنع بإمبابة، وتم ضبط مالك المصنع، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين بالجيزة تفيد قيام "سيد.ع" صاحب مصنع لتصنيع حلوى المولد النبوي بإمبابة، بعرض وبيع الحلويات المنتهية الصلاحية والمخزنة منذ العام السابق والغير صالحة للإستهلاك الآدمى وإضافة خامات مجهولة المصدر- مكسبات طعم ورائحة غير مصرح بها من وزارة الصحة لكونها تسبب أمراض جسيمة للمستهلكين- وبيعها للمواطنين.

وعلى الفور تم شن حملة تموينية أسفرت عن ضبط مالك المصنع، وبحوزته نصف طن حلويات فاسدة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.