بالصور.. الغردقة تستقبل مسابقة ملك جمال ألمانيا 2016

تستضيف أحد فنادق منطقة خليج "سوما باى" جنوب الغردقة، مسابقة ملك جمال ألمانيا، لاختيار ملك جمال ألمانيا، من بين 18 متسابقا ألمانيا.

حضر مراحل التدريب بخليج "سوما باى" جنوب الغردقة، عدد كبير من الصحف والمجلات الألمانية لنقل الحدث، وممثلين من كبرى القنوات الفضائية الألمانية، لنقل الحدث الذى من المقرر أن تعلن غدا فى الحفل الختامى عن الفائز بلقب بألمانيا.

وأكد أحد منظمى المسابقة من الجانب المصرى، على أن الحدث سيشهد حضور عددا كبيرا من القنوات التليفزيونية الألمانية وممثلين من الصحف المختلفة لنقل الحدث، لافتا إلى أن المسابقة يشارك بها 18متسابقا، يمثلون مختلف المدن الألمانية لاختيار ملك جمال من أصل 1200 متسابق تقدموا للمسابقة منذ بدايتها الصيف الماضى.

وأضاف المنظم لـ"اليوم السابع" أن المشاركين فى المسابقة، وصلوا منذ 6 أيام تقريبا، شهدت المنطقة خلالها المنافسات النهائية لاختيار أجمل شاب بألمانيا 2016 والمقرر أن يتم أعلان الفائز باللقب، مساء غدا الاحد بألمانيا.

وتعد هذه المسابقة من أهم الأحداث الاجتماعية الألمانية، وإقامتها في البحر الأحمر يعد ثقة كبيرة في الإمكانيات السياحية في البحر الأحمر، وترويجًا إعلاميا مباشرًا للسياحة المصرية، حيث اقتصرت منطقة خليج سوما باى على مراحل التدريب فقط، والإعلان سوف سكون غدا فى ألمانيا.

وشهدت مراحل التدريب بخليج سوما باى، وضع درجات التقييم للمشاركين فى مسابقة ملك جمال ألمانيا 2016 بمشاركة لجنة تحكيم من شخصيات فنية وإعلامية وملكة جمال المانيا، وملكة جمال العالم، حيث شملت المسابقة، تنظيم رحلات بحرية، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى.

ووضعت لجنة التحكيم، أهم شروط الفوز باللقب، على رأسها قوة الشخصية والجاذبية والتعامل والجمال والثقافة وعرض الأزياء والموهبة والذكاء، والتدريب على الوقوف على المنصة، ودورة الاتكيت والأنشطة الرياضية وورش العمل، وحددت أعمار المتسابقين بين 18 إلى 33 سنة، يمثلون مختلف المدن الألمانية.

فيما أكد بشار ابو طالب نقيب المرشدين السياحين بالغردقة، أن إقامة المسابقة برفقة الوفد الصحفي والإعلامي الألمانى، يعد دعاية هامة وترويج لمقومات السياحة بمدينة الغردقة ودعاية إيجابية، وتحسينًأ للصورة الذهنية للمدن السياحية المصرية.

- بالصور.. مطار الغردقة يستقبل 29 رحلة دولية على متنها 2800 سائح