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الاتحاد الأوروبي قد يستعين بـ ' عين الصقر ' في يورو 2016

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الاتحاد الأوروبي قد يستعين بـ ' عين الصقر ' في يورو 2016 الاتحاد الأوروبي قد يستعين بـ ' عين الصقر ' في يورو 2016

(إفي): أفادت مصادر من داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) يوم الجمعة أن الأخير سيقرر خلال شهر يناير المقبل إذا ما كان سيلجأ لتطبيق تقنية "عين الصقر"، التي تسمح بتحديد ما إذا كانت الكرة قد تجاوزت خط المرمى أم لا بصورة آلية خلال نهائيات الأمم الأوروبية المقبلة بفرنسا (يورو 2016) ومن ثم تطبيقها في جميع البطولات التي ينظمها أم لا.

وأشار سكرتير عام الاتحاد، السويسري جيانو إنفانتينو، إلى أن استخدام هذه التقنية، التي تم تجربتها في ألمانيا وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا، تم طرحها على مائدة الاتحاد منذ فترة وأنهم لا يزالوا يدرسون إمكانية تطبيقها في إحدى بطولات الاتحاد القاري من عدمه.

وقال إنفانتينو في هذا الصدد: "قررت اللجنة التنفيذية تأجيل القرار الخاص بهذا الأمر حتى شهر يناير، ولكن هناك مؤشرات إيجابية".

وقال الرجل الثاني في المؤسسة الكروية الأعرق في القارة العجوز والمرشح لرئاسة الفيفا، إن استخدام هذه التقنية ينطوي على "تحد تقني" حيث أنه سيقتضي تطبيقها داخل أكثر من 80 استاد، وهو ما يفسر التأخر في اتخاذ هذا القرار.

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