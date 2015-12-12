فان جال: لا يمكن نتوقع أن يفوز مانشستر يونايتد كل أسبوع

يؤمن لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد أن فكرة الفوز كل أسبوع في المباريات التي يخوضها فريقه أصبحت من الماضي وأن هذا الأمر أصبح صعبا.

ويواجه فان جال حملة انتقادات لاذعة بعد وداع يونايتد دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 واحتلاله المركز الثالث في مجموعته خلف فولفسبورج وأيندهوفن.

وتحدث المدرب الهولندي للصحفيين قائلا:"عندما يتم القول إنه تم التعاقد معي لصناعة الفارق فنعم ذلك صحيح".

واستدرك"أستطيع صناعة الفارق في الخطط وفي كل شيء لكن لا أستطيع تسجيل الأهداف".

وأضاف"هم يقولون أن فريق مثل مانشستر يونايتد يجب أن يفوز، هذا الأمر أصبح من الماضي".

وأوضح"يجب أن نقوم بتحليل النادي الآن والأندية المنافسة فالكل أصبح يمتلك المال ويستطيع جلب اللاعبين في الدوري الإنجليزي".

وأكمل"الأندية الصغيرة تستطيع الآن الفوز على الفرق الكبيرة، أنتم تعتقدون أن مانشستر يونايتد لديه الكثير من الأموال، لكن الأندية تطلب مننا أكثر مما تطلبه من بورنموث على سبيل المثال عند التفاوض".

وأردف"الفارق بيننا وبين أي فريق آخر أصبح صغيرا للغاية، أي فريق صغير يستطيع

هزيمة الفريق الكبير، ما يحدث في الدوري الإنجليزي لا يحدث في أي مكان آخر".

وواصل"من الصعب للغاية لأي فريق في إنجلترا أن يصل لمستوى منافسيه في دوري الأبطال، فالتأهل للمسابقة الأوروبية لم يكن سهلا من الأساس".

وأتم"بالطبع دائما يجب أن نتوقع أن يونايتد يجب أن يتخطى دور المجموعات، لكن أعتقد أن في الواقع ذلك لا يحدث".